Denuncien tres conductors per fer maniobres il·legals al Bages

Els Mossos d'Esquadra han denunciat de forma penal i administrativa tres conductors a qui va enxampar cometent diverses infraccions durant una concentració il·legal de vehicles als carrers dels polígons d'Avinyó i de Sallent, on feien tot tipus de maniobres d'exhibició. Un dels denunciats, per exemple, va ser caçat pels agents mentre circulava amb el seu cotxe utilitzant només dues rodes.

Entre els sancionats, tots de nacionalitat espanyola, hi ha veïns del Bages. Un d'ells duia un vehicle logotipat com a cotxe policial americà, amb llums prioritaris.

Els fets van tenir lloc el 27 i el 28 d'abril. Els Mossos van dur a terme un dispositiu de trànsit després de llegir a les xarxes socials la convocatòria de les concentracions. El divendres es va detectar una concentració al polígon d'Avinyó, on es van denunciar dos conductors. A un d'ells, per conduir de forma negligent i, a un altre, per consum de drogues.

I el dissabte se'n va detectar una altra, al polígon de Plans de la Sala de Sallent. En aquest cas, es van tramitar cinc denúncies administratives, una per conduir de forma negligent, una altra per no tenir l'assegurança en vigor, i tres pel reglament general de vehicles. A més, es van obrir diligències penals per falsificació documental. Un dels denunciats utilitzava una rampa per posar el vehicle a dues rodes i circular d'aquesta manera per la zona.