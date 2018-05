Tres intoxicats lleus per un incendi d'habitatge a Manresa

Tres persones van haver de ser ateses ahir al vespre pel SEM, per una intoxicació lleu de fum, a causa d'un incendi d'habitatge a Manresa, al carrer de la Font. Una de les persones afectades va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i les altres dues van ser donades d'alta al mateix lloc.

El foc, segons fonts dels Bombers, es va declarar poc abans de les 8 del vespre en un segon pis d'un immoble del carrer de la Font, i va cremar electrodomèstics. A l'interior del pis afectat hi viu un matrimoni, atès pel SEM. La dona va ser traslladada a l'hospital, mentre que l'home va ser donat d'alta in situ. Al pis de sota hi viu una dona d'edat avançada, que també va ser atesa pel SEM.