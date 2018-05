La SAREB negocia i suspèn el judici contra 8 famílies de l'Anoia per ocupar un bloc

La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Restauració Bancària (SAREB) ha demanat la suspensió del judici que hi havia programat per aquest dilluns al migdia als Jutjats d'Igualada contra vuit famílies que viuen a un bloc de pisos ocupat a Capellades (Anoia). Segons ha explicat un dels advocats que defensa les famílies, Enric Solé, el també conegut com a 'banc dolent' ha accedit a "arribar a una solució acordada" amb les persones que viuen als pisos i negociar un lloguer social.

De fet, Solé ha lamentat que "no tenia cap sentit activar un procediment penal contra unes persones que viuen allà per necessitat". El març de 2016 la PAH de l'Anoia va ocupar el bloc de vuit pisos –que es trobava buit- per allotjar famílies que havien patit un desnonament o estaven a punt de patir-lo. En aquests moments viuen al bloc 15 adults i 13 menors.

La SAREB -propietària del bloc- va denunciar per la via penal les vuit famílies que viuen a l'edifici de Capellades a finals del 2017, però finalment el judici que s'havia de celebrar aquest dilluns s'ha suspès. Segons el lletrat d'una de les famílies, la SAREB ha demanat la suspensió del judici perquè "en aquests moments estem en negociacions per aconseguir que les famílies es quedin al bloc amb un lloguer penal i no tenia gaire sentit activar el procediment penal".

Una de les persones que viu al bloc amb els seus quatre fills és la Maria Àngels. Segons ha relatat, "fa dos anys que intento negociar amb la SAREB i ara sembla que volen fer-ho". La Maria Àngels ha lamentat que "amb quatre criatures no puc pagar un lloguer normal i, per això, la meva lluita va en la línia d'aconseguir un lloguer social". Per ella, la suspensió del judici és un fet "molt positiu".

Actualment viuen al bloc vuit famílies formades per 15 adults i 13 menors. La PAH Anoia assegura que aquestes persones han "rehabilitat i condicionat els pisos, que en molts casos s'estaven deteriorant ràpidament". La PAH fa temps que intenta negociar amb la SARB un lloguer social per a totes les famílies que viuen al bloc.