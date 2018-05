Els Bombers i el Cadí-Moixeró reprenen les accions per evitar accidents al Pedraforca

D. C.

Massís del Pedraforca D. C.

Amb l'objectiu de millorar la seguretat dels excursionistes al Massís del Pedraforca, responsables del Parc Natural del Cadí-Moixeró i dels Bombers de la Generalitat han reprès el grup de treball de Seguretat a la muntanya en una reunió que va tenir lloc divendres a la seu del Centre del Parc Natural a Bagà.

En el decurs de la reunió, es van analitzar i valorar positivament les accions desenvolupades des del Parc Natural, dutes a terme de forma integrada per respectar l´entorn mediambiental. Concretament, aquestes accions han estat la recuperació del camí que puja paral·lel a la tartera de Saldes, efectuada l´any 2016 i feta per iniciar la recuperació de la tartera, molt malmesa pel pas dels excursionistes.

Aquest itinerari ha reduït la possibilitat de patir accidents durant el descens del cim, d'una banda, i facilita l'ascensió al cim per aquelles persones que vulguin pujar per la tartera i evitar la grimpada del Verdet, de l´altra. En la mateixa línia, l'estiu passat ja s'hi van fer tasques de manteniment, que enguany es repetiran per assegurar el seu manteniment.

L'estiu de 2017 també es van fer accions per augmentar la seguretat a la pista d´accés, mitjançant la reordenació de les àrees d'aparcament de la pista que porta al mirador de Gresolet des de Saldes. Finalment, s'ha adequat un aparcament per autocars a la zona de l´antiga gravera i s'ha establert un camí nou d'accés al refugi Estassen des d'aquest punt.

Els Bombers de la Generalitat van exposar i revisar el nombre de serveis realitzats al massís els darrers anys, amb l'objectiu d'analitzar els indrets o les casuístiques que en generen més rescats.

Així mateix, els propers mesos, abans de l'arribada de l´estiu (època en què augmenten els serveis per recerques o rescats de persones al medi natural), faran revisió d'alguns espais molt concorreguts del Massís, per avaluar la possibilitat de noves accions de millora.

Finalment, es va acordar continuar amb la comunicació dels missatges de seguretat i autoprotecció com un dels eixos importants del Grup de Treball, prenent especial importància les accions informatives i preventives que incideixin en una millor capacitat tècnica i física dels excursionistes. Per tal d'actualitzar-la, es revisarà la informació de la pàgina web en l´apartat del programa de seguretat al Pedraforca.

Els assistents a la reunió van treballar també en altres temes com la revisió de nous espais, o la col·laboració amb la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) en l´àmbit dels refugis i de la formació als seus guardes en l´àmbit de la seguretat.

A la reunió van assistir en Jordi Garcia Petit, Director del Parc Natural del Cadí-Moixeró i en Joan Casòliva, geòleg i tècnic del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Per part dels Bombers de la Generalitat, en Sebastià Massagué, cap de la divisió de Grups Operatius Especials; Guillem Amorós, cap d´unitat del Grup d´Actuacions Especials, i la Núria Iglesias, cap de l´Àrea d´Informació i Comunicació.

El Grup de Treball de millora de la seguretat al Massís del Pedraforca està compost pel Parc Natural del Cadí Moixeró, els Bombers de la Generalitat, la FEEC i l´Ajuntament de Saldes.