Detenen el membre d'un grup criminal denunciat al Solsonès per robar en 53 habitatges

Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels membres d'una organització criminal dedicada als robatoris amb força en habitatges de Catalunya, el País Basc i el sud de França. El detingut, de 24 anys, nacionalitat albanesa i amb domicili a Barcelona, se'l considera autor de cinc robatoris amb força a Catalunya, concretament a Alella, Cabrils i Solsona, 24 a Guipúscoa (País Basc) i 24 al sud de França, concretament a Urrugne i Hendaye. Els fets es remunten al 8 de gener de 2018 quan els Mossos van rebre la denúncia del robatori en força en un domicili de Solsona.

Els propietaris de l'immoble van manifestar que a la tarda mentre eren al domicili van escoltar sorolls i van comprovar que un home estava intentant accedir al domicili per la porta del balcó. En ser descobert, el lladre va fugir del lloc ràpidament.

Els Mossos van iniciar una investigació que va permetre determinar que l'autor de la temptativa de robatori formaria part d'un grup integrat per tres homes que s'havien especialitzat en realitzar robatoris a domicilis. Els agents van comprovar que existia una clara coordinació entre els membres del grup, un d'ells que feia de conductor deixava els altres dos prop de la zona escollida per cometre el robatori i mentre aquests violentaven el domicilis realitzava tasques de vigilància. Quan els dos assaltants finalitzaven, avisaven el conductor que els recollia per tornar al domicili que havien fixat a Barcelona.

Els investigadors van comprovar que el grup sempre seguia un mateix patró per cometre els robatoris. Escollien cases de zones residencials de poblacions petites, quan no hi eren els propietaris saltaven les tanques perimetrals per forçar finestres o portes per accedir a l'interior de l'immoble on sostreien diners en metàl·lic, joies i petits electrodomèstics.

Fruit de les indagacions policials també es va determinar que la banda es desplaçava periòdicament al País Basc, la qual cosa va fer sospitar que podrien estar delinquint també en poblacions basques i del sud de França. Els agents van establir contactes amb l'Ertzaintza i gràcies a l´intercanvi d´informació van poder confirmar que els tres homes estarien implicats en 24 robatoris en domicilis de Guipúscoa i 24 més comesos a les poblacions franceses d'Urrugne i Hendaye.

Els mossos van constatar que un dels lladres havia marxat de l'estat espanyol. Davant aquests fets, el 25 d'abril es va establir un operatiu policial que va permetre detenir el principal investigat del grup al carrer de Pepe Rubianes de Barcelona. La mateixa tarda els agents van realitzar l'entrada i perquisició al domicili que el detingut tenia al districte de Ciutat Vella. A l'interior del domicili es van localitzar diners en metàl·lic i diversos documents d'identitat francesos.

El detingut va passar a disposició judicial el 27 d'abril i el jutge va determinar el seu ingrés a presó. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.