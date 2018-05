Quatre vehicles es van veure implicats en un accident de trànsit, aquest dilluns poc abans de 2/4 d'11 de la nit, a la carretera C-55, al terme de Manresa. El xoc entre els quatre vehicles, que va ser per encalç, va tenir lloc al punt quilomètric 25. Segons han detallat fonts dels Bombers, que hi van intervenir, no hi va haver ferits.