Alerta per tempestes, aquesta tarda, a la Catalunya Central

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat la fase d´alerta per un nou episodi de tempestes previst per aquesta tarda a les comarques de la Catalunya Central. L´avís inclou el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès i l´Anoia.



Fins cap a les 18h hores d´aquest dimecres s´esperen episodis puntualment importants en diversos punts de les comarques alertades. De totes maneres, no s´espera que el temporal s´allargui i les primeres previsions apunten situació d´estabilitat per demà al matí. Tot i així, per aquest dijous a la tarda es tornen a esperar tempestes puntuals al centre del país.





Avui hi haurà intervals de núvols al matí, i ruixats a molts punts del país a la tarda. Temperatura similar o lleugerament més baixa. #meteocat pic.twitter.com/7B1mAAwiXU — Meteocat (@meteocat) 9 de mayo de 2018