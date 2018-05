La seu d'Emergències de la Catalunya Central passarà de Manresa a Sant Fruitós

El departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages han arribat a un acord per construir la nova seu d'Emergències de la Catalunya Central al polígon del Grau, al terme municipal santfruitosenc. El nou centre substituirà d'aquesta manera les oficines actuals, que des de fa setze anys ocupen de forma provisional uns mòduls prefabricats just al darrere del parc de Bombers de Manresa.

Això significa que, a la pràctica, la seu de la Regió d'Emergències Centre es traslladarà a menys d'un quilòmetre de distància, però a un terme municipal diferent, ja que passarà de Manresa a Sant Fruitós de Bages, és a dir, del nucli del Guix al polígon del Grau. El Parc de Bombers de Manresa, en canvi, es mantindrà de moment al mateix lloc, tot i que en el futur és previst que es traslladi en una altra ubicació de la ciutat, pendent de determinar.

Així ho van confirmar ahir a Regió7 fonts d'Interior i de l'Ajuntament santfruitosenc. El primer pas per formalitzar l'acord es produirà avui al vespre: és previst que el ple municipal de Sant Fruitós aprovi la cessió a la Generalitat de dues parcel·les de més de 8.000 metres quadrats, per tal que, en el futur, s'hi pugui construir el centre. Els terrenys, que actualment són de titularitat municipal, estan situats entremig de l'estació d'ITV i el càmping de Sant Fruitós.

La Regió d'Emergències Centre engloba el Bages, el Moianès, el Berguedà, Osona, la Cerdanya, el Solsonès i el nord de l'Anoia i s'encarrega de controlar els parcs de Bombers d'aquestes comarques i de gestionar diàriament les emergències de tot aquest territori.

Per a l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, el més important és que, amb aquesta decisió, «la seu continuarà al Bages», de manera que s'evita la possibilitat que es construís en una altra comarca. Segons Batanés, també ha quedat definitivament descartada la possibilitat que una part dels serveis de la Regió d'Emergències Centre (els de les sales de control) passessin a centralitzar-se a Bellaterra, tal com havia estudiat Interior fa uns anys.

L'alcalde explica que va ser ell mateix qui va proposar els terrenys del Grau al director general d'Emergències de la Generalitat, Juli Gendrau. «Ho vaig proposar fa un parell d'anys i, aleshores, la Generalitat encara no havia pensat en cap emplaçament», explica Batan´rs. Segons afegeix, l'acord s'ha anat consolidant en converses mantingudes el darrer any.

Fonts d'Interior van confirmar ahir el compromís de la Generalitat de construir el futur centre en aquests terrenys. El conveni, però, no es podrà formalitzar fins que no es formi Govern i s'aixequi, per tant, l'aplicació de l'article 155. Un cop es rubriqui l'acord, el següent pas serà redactar el projecte. Les mateixes fonts no van posar ahir un termini en la construcció del centre, tot i que Gendrau, en una entrevista ara fa un any a Regió7, va confiar que el nou centre pogués estar construït l'any 2022.

La Regió d'Emergències Centre espera una seu definitiva des de la seva creació, l'any 2002, quan es va establir provisionalment en uns mòduls prefabricats, darrere del Parc de Bombers de Manresa, on continua actualment. En principi, es volia construir la seu definitiva al mateix emplaçament actual, però l'opció es va haver de descartar, a causa del pla urbanístic de Manresa. La crisi econòmica posterior va obligar a ajornar indefinidament la decisió.

El que encara no s'ha decidit és quin serà el futur emplaçament del Parc de Bombers de Manresa, també afectat pel mateix pla urbanístic. Una de les opcions que han sonat fins ara és el Palau Firal.