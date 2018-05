Detenen una dona a Navàs per estafar més de 11.000 euros a una dona gran

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Navàs han detingut una dona a qui acusen d'haver estafat més de 11.000 euros a una dona gran, veïna del municipi. Segons fonts policials, l'arrestada, de 55 anys i de nacionalitat equatoriana i veïna de Badalona amenaçava la víctima, de 72 anys, per tal que li comprés els productes que li oferia.

Segons la víctima, fa quatre anys va rebre la visita d'una senyora que li volia vendre un matalàs i uns llibres de medicina. La víctima ho va comprar i va realitzar el pagament a través d'una financera. Mig any després, la mateixa comercial va tornar al domicili de la dona per reclamar-li 3.000 euros pel mateix matalàs i, tot i que la denunciant no va entendre a quin concepte corresponien, els va abonar en metàl·lic. L'arrestada encara li va exigir un tercer pagament, passats sis mesos més, en aquest cas de 1.500 euros i una altra vegada en efectiu.

Dos anys després de la primera compra, la comercial va tornar al domicili de la víctima per vendre-li nous productes. La dona, amenaçada en què si no els comprava li faria pujar les quotes de la financera, va acceptar. Per fer-ho efectiu, va signar altres contractes amb noves financeres per pagar els nous productes.

A principis d'aquest any, la comercial, aprofitant-se de la vulnerabilitat de la víctima i del seu estat físic, li va fer comprar per 3.000 € altres productes que no necessitava. Aquests pagaments en metàl·lic es van anar produint en diverses ocasions perllongats en el temps amb quotes d'entre 1.000€ i 3.000€, arribant a pagar aproximadament 11.000€, fins que finalment va decidir denunciar-ho.

La detinguda va ser arrestada el passat dia 8 de maig i ha passat a disposició del jutjat de Manresa, que és qui porta el cas.