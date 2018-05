Detenen in fraganti un lladre a l'interior d'un pis de Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la matinada un veí de Manresa de 32 anys, de nacionalitat camerunesa, que ha estat enxampat in fraganti robant a l'interior d'un pis de la ciutat.

Els fets, segons el cos policial, han tingut lloc cap a la 1 de la matinada, quan un testimoni ha alertat que ha vist un home escalant una façana i trencant el vidre d'una finestra, en un bloc de l'Avinguda Francesc Macià.

Els Mossos s'han pogut posar en contacte amb la propietària de l'habitatge, que no es trobava en el domicili, i ,a continuació, han accedit a l'interior del pis. A dins, hi han sorprès l'intrús, que portava una motxilla amb guants i eines. L'home ha estat detingut per un delicte de robatori en grau de temptativa.