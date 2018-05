La jutgessa rebutja identificar els agents que van actuar l'1-O al Bages

La jutgessa del Jutjat d'Instrucció Número 2 de Manresa ha rebutjat les peticions demanades pel Col·legi d'Advocats de Manresa d'identificar els agents de la Guàrdia Civil que van actuar l'1-O al Bages i la del ministeri fiscal de qualificar el procés de "complex" i, per tant, prorrogar la fase d'instrucció més enllà dels sis mesos que pot durar per llei.

La investigació sorgeix de la denúncia de prop de mig centenar de ferits a Sant Joan de Vilatorrada, Callús , Fonollosa i Castellgalí per les càrregues policials del dia de la votació. Segons ha manifestat a l'ACN l'entitat que aglutina els advocats, impulsors de la demanda, amb el rebuig la magistrada està "prejutjant" i considera l'acció dels agents "d'us proporcional de la força". Aquest divendres presentaran recurs a la decisió de la magistrada.

Després de les càrregues de l'1-O i la denúncia dels ferits, hi ha cinc causes obertes al Jutjat d'Instrucció Número 2 de Manresa, una per cada punt de votació bagenc on es van produir els fets: Quercus, Joncadella, Castellgalí, Fonollosa i Callús. Durant el transcurs i arran dels testimonis, el Col·legi d'Advocats va demanar a la magistrada noves proves, entre les quals hi ha que s'identifiquin els agents que van actuar, que s'aporti el manual d'actuació del cos en el qual s'especifica quin han de ser l'ús de la força, o que s'obrin diligències perquè els agents no anaven correctament identificats.

Malgrat que inicialment la magistrada hauria mostrat el seu vistiplau en el primer dels casos – es va arribar a aportar un informe de la Guàrdia Civil en el que s'identificava a quatre, malgrat que en cap cas eren del grup que hauria utilitzat la força- ara la jutgessa ho ha refusat. Pel que fa a l'absència de la identificació, la magistrada hauria al·legat que en cap cas es tractaria d'una falta penal sinó administrativa, fet que el Col·legi d'Advocats considera erroni, ja que "permetria que els agents puguin actuar sota l'anonimat", asseguren. Pel que fa al manual, la jutgessa hauria al·legat que "no és necessari".



La no pròrroga

La magistrada també ha rebutjat prorrogar la causa, tal com va demanar el ministeri Fiscal, a més dels sis mesos que pot durar per llei a causa de la seva complexitat, una petició a la qual l'acusació, el Col·legi d'Advocats, s'havia adherit.

El Col·legi d'Advocats de Manresa va rebre dimecres les resolucions de la magistrada i durant el dia d'avui l'equip ha treballat en els recursos que és previst que siguin lliurats als jutjats de Manresa aquest divendres.