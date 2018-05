Crema un quadre elèctric d'una casa de Sant Joan

El quadre elèctric d'un habitatge situat al carrer de Maria Aurèlia Capmany de Sant Joan de Vilatorrada, ha cremat aquesta passada nit, al voltant de 2/4 d'1. Els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han comprovat que el foc s'ha produït per una mala connexió. No hi ha hagut ferits ni intoxicats.