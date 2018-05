Demanen deu anys de presó per a dos acusats de retenir, agredir i vexar una noia a Igualada

«Em pensava que em matarien». Una noia d'Igualada va relatar dimecres a l'Audiència de Barcelona les pallisses i les humiliacions a què la van sotmetre presumptament una parella de toxicòmans el 2011, quan la van obligar a conviure amb ells durant deu dies en un pis de la capital de l'Anoia, contra la seva voluntat. «Em van apallissar, em van rapar els cabells, m'obligaven a rentar-los els peus i m'amenaçaven de matar la meva família, si no els donava els diners de la meva paga», va declarar davant del tribunal.

La fiscalia i l'acusació particular van demanar deu anys de presó per als dos acusats, José J. E. i Rebeca P. P., pels delictes de detenció il·legal i de robatori amb violència, ja que van aconseguir que la mare de la víctima, enganyada pels processats, els entregués mil euros, pensant-se que era per reparar els suposats desperfectes que la noia havia causat en electrodomèstics. La víctima, coaccionada per les amenaces dels acusats, no es va atrevir a revelar la veritat en aquell moment a la seva mare. El cas ha quedat vist per a sentència.

Els fets van tenir lloc a final del juliol del 2011. La noia feia temps que coneixia els acusats, ja que els comprava substàncies estupafaents. Segons va afirmar, un dia, en quedar-se a soles amb José J. E., va mantenir amb ell relacions sexuals. Ella li va comentar que buscava allotjament, ja que es volia independitzar dels seus pares. José J. E. li va oferir una habitació al seu pis, que compartia amb la seva parella, Rebeca P. P. La noia va acceptar però, al cap d'uns dies, va decidir marxar-ne perquè la convivència amb ells no era bona.

El 23 de juliol, quan era a Barcelona, va rebre una trucada de José J. E demanant-li que tornés a casa. Va arribar al pis d'Igualada a última hora de la nit i, al seu interior, hi va trobar, de sorpresa, tots dos acusats. Segons va explicar, Rebeca P. P. li va demanar si havia tingut relacions amb José J. E., i la noia li va admetre que sí.

«Aquí va començar tot», va declarar la víctima. Segons va relatar, aquella mateixa nit va patir un calvari, ja que tots dos van començar a agredir-la a bufetades i a cops de puny. «Ella em va escanyar amb un mocador», va afirmar. A més, va afegir, amb unes tisores li van tallar tota la cabellera, fins a rapar-la completament. «Fins i tot, em van afaitar les celles», va dir. Segons ella, amb aquestes accions els acusats pretenien enlletgir el seu rostre perquè no pogués tenir clients sexuals (puntualment, la noia es dedicava a la prostitució).

Amb les mateixes tisores, i amb una navalla, la van amenaçar de fer-li mal. «Estaven molt alterats. Jo suplicava que em deixessin de picar. Pensava que em podien matar, amb qualsevol cop mal donat!», va exclamar. Segons va explicar, tots dos van aturar la violència quan va irrompre al pis una germana de José J. E., que va demanar que no li fessin més mal.

Aquella mateixa nit, va explicar, la van fer dormir a terra, a la seva habitació, mentre José J. E. i Rebeca P. P. tenien relacions sexuals al llit. Durant els dies següents, va afegir, la van obligar a viure amb ells amb l'objectiu que els entregués tots els diners de la paga del PIRMI, que havia de cobrar l'1 d'agost. «Constantment m'amenaçaven dient-me que matarien la meva família», va afirmar. «Ell em va assegurar que, només fent una trucada, faria que algú matés tots els familiars», va dir. Segons va afirmar, durant els dies que va viure amb ells la van sotmetre a humiliacions. «Vaig haver de rentar els peus d'ell i vaig haver de tenyir els cabells d'ella».

L'1 d'agost la van acompanyar al banc perquè retirés els diners de la PIRMI, però aquell mes, per problemes burocràtics, no els va ingressar al seu compte corrent. «Es van enfadar molt amb mi i em van dir que ara els hauria de pagar el doble. Mil euros en total», va explicar. «Com que jo no tenia aquests diners, van decidir robar-los a la meva mare. Van contactar amb ella i es van inventar una història: que jo havia causat moltes destrosses als electrodomèstics de casa i que necessitava mil euros per reparar-los», va explicar. La seva mare els va creure i els va pagar els diners. La noia va tornar a casa i l'endemà es va atrevir a relatar la veritat a la seva progenitora. «Em va convèncer d'anar a denunciar els fets als Mossos, tot i que jo tenia molta por», va dir.

La seva mare, en declaracions davant del tribunal, va confirmar els fets. «Em va costar dos dies de convèncer-la. Tenia molta por. Aquesta història ens ha canviat la vida a tots», va declarar.

Els dos acusats, en canvi, van negar rotundament els fets, tot i que només van voler respondre a les preguntes dels seus advocats. Segons van explicar, la víctima va viure voluntàriament amb ells al seu pis durant tres setmanes i va causar molts danys en electrodomèstics, motiu pel qual van reclamar els diners a la mare. José J. E. va afegir que les lesions se les va fer un dia barallant-se amb Rebeca P. P. L'acusada ara és a la presó per un altre cas, mentre que l'home està en llibertat condicional.