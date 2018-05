Els Bombers rescaten tres persones perdudes en plena tempesta, a Gisclareny

Els Bombers de la Generalitat van rescatar aquest dissabte a la nit, al voltant de 2/4 de 12 de la mitjanit, tres persones de nacionalitat anglesa però amb residència a Barcelona, que es van perdre mentre caminaven per la muntanya, a Gisclareny, i es van veure sorpresos per una tempesta.

Els excursionistes van donar l'avís als Bombers al voltant de les 7 de la tarda. Els van explicar que a causa de l'espesa boira s'havien desorientat. Els Bombers, en la recerca, van activar dotacions terrestres i el GRAE, però no van poder fer enlairar l'helicòpter per les condicions meteorològiques adverses. Després de quatre hores i mitja de recerca sota una important tempesta, els Bombers van localitzar els tres anglesos. Un d'ells presentava símptomes d'hipotermia i va ser atès in situ, sense que fos necessari el trasllat a un centre hospitalari.