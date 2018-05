Una esllavissada de roques talla totalment la C-16 a Guardiola de Berguedà

Una esllavissada de roques ha tallat completament l'eix del Llobregat (C-16), a Guardiola de Berguedà, aquest dilluns a la tarda. El despreniment no ha atrapat cap cotxe, segons els Bombers de la Generalitat. De tota manera, fins que no s'hagin retirat les pedres, no es podrà confirmar l'absència de víctimes, segons les mateixes fonts.

L'esllavissada s'ha produït poc després de 2/4 de 5 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra han tallat la via i estan desviant el trànsit per una ruta alternativa, a través de la carretera B-400 i el camí asfaltat que comunica Vallcebre i Sant Corneli.

Els Bombers confien que els treballs de neteja de la C-16 es puguin concloure en poques hores, de forma que la carretera quedi reoberta durant la nit.

Segons ha explicat a aquest diari el caporal del parc de Bombers de Manresa, Màrius Gual, inicialment, s'ha habilitat un carril provisional per donar sortida a tots els vehicles que havien quedat aturats davant l'esllavissada, "ja que no descartem que se'n poguessin produir més". Sobre les causes del despreniment, ha apuntat "a les pluges de les últimes hores" i ha afegit que "per sort", la malla de protecció ha frenat l'esllavissad.a

Fins a l'indret també s'hi han desplaçat geòlegs, que han iniciat les tasques de sanejament del talús afectat.