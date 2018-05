Una fuita d'aigua fa caure el mur d'una casa, a Martorell

El mur d'una casa situada al carrer Madrid de la urbanització de Can Vilalba de Martorell ha caigut aquesta nit, cap a les 3, a causa d'una fuita d'aigua. Es tracta d'una casa de quatre vents, de planta baixa. Un mur del pati també ha quedat afectat a causa del despreniment. Els Bombers hi han treballat per fer el sanejament.