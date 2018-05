Una esllavissada en un talús inestable talla totalment la C-16 a Guardiola de Berguedà

Una esllavissada de roques en un talús inestable va ocupar totalment ahir a la tarda la calçada de l'eix del Llobregat (C-16) a Guardiola de Berguedà, sense que cap vehicle en sortís afectat. Tot i que es confiava, per tant, que cap persona no havia resultat atrapada, els Bombers i els tècnics de Carreteres volien esperar a la retirada de les roques per confirmar del tot l'absència de víctimes, una tasca que s'havia de completar durant aquesta passada matinada.

El despreniment es va produir a 2/4 de 5 de la tarda en un escarpat talús situat al punt quilomètric 112 de la C-16, entre Sant Corneli i Guardiola. Les roques van travessar la malla de contenció i van ocupar de cap a cap la calçada, en un moment en què no passava cap vehicle. La malla va ajudar a frenar el despreniment.

Fins a l'indret s'hi van desplaçar els Bombers, tècnics de Carreteres i geòlegs d'una empresa especialitzada en el sanejament de talussos. Segons va explicar l'encarregat del parc de Berga de Car-reteres, Josep Maria Membrado, l'esllavissada va ser causada «per la inestabilitat del terreny i les nombroses pluges que han caigut aquest any».

Dissabte passat mateix, en aquesta zona hi van caure 50 litres per metre quadrat, però Membrado va aclarir que la causa del despreniment «ha estat l'acumulació de pluges i de neu que hi ha hagut aquests mesos, i no només per l'episodi de dissabte. A moltes altres carreteres del país ens hem trobat amb esllavissades d'aquest tipus». Cap de les esllavissades, però, no havia afectat fins ara una carretera clau com la C-16.

Membrado confiava que la via quedés reoberta avui al matí, després de tota una nit de treballs, tot i que no s'aventurava a fer una previsió. Segons va explicar, les tasques principals dels tècnics eren sanejar el talús afectat, garantir-ne la seguretat per evitar noves esllavissades i tornar a col·locar una malla de protecció. També s'havien d'acabar de retirar els rocs i les pedres de la via.

Ahir, en un primer moment, segons va explicar el caporal del parc de Bombers de Berga, Màrius Gual, es va habilitar un carril provisional per donar sortida a tots els camions i cotxes que havien quedat aturats davant de l'esllavissada. La mesura es va fer també per seguretat «ja que no descartàvem que hi pogués haver més esllavissades», va afegir.