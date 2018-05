La caminada dels Mossos contra el càncer reuneix més de 2.500 'samarretes blaves'

Més de 2.500 persones caminen aquest camí contra el càncer de Manresa fins a Montserrat. És una solidaritat de 10 euros per samarreta, perquè com deien ahir els organitzadors, el cos de Mossos d'Esquadra, es venen més samarretes que no pas participants hi ha. "Fem camí al teu costat", la campanya solidària en la lluita contra la malaltia, ha tingut més participants que mai. Fonts de l'organització han explicat que cada any hi ha més gent inscrita, en un divendres del mes de maig, assolellat.

Entre les 8 i les 9 del matí, la zona de sortida i l'aparcament del Carrefour s'ha anat omplint de gent i de cotxes. I a les 9, l'animador de la festa, Pep Callau, ha donat l'ordre de sortida i la marea blava ha envaït tel camí cap a Montserrat. Des de la vora de la comissaria cap al Pont de Vilomara, Sant Vicenç i Monistrol de Montserrat, per enfilar el tram final cap al monestir. El recorregut total és de 24 quilòmetres i aproximadament uns 960 metres de desnivell positiu acumulat i 467 metres de desnivell negatiu acumulat.



La sortida de la caminada

La caminada ha començat sota una pluja de paper de colors, amb l'acompanyament del globus Catalunya que tenien inflat l'empresa Kontiki, i amb una gran organització amb punts de venda de samarretes, amb inscripcions, amb portes d'entrada a la zona de la sortida i explicacions als participants del recorregut i l'esmorzar previst a mig matí.

Aquesta caminada solidària que arribava a la vuitena edició va néixer d'un grup de Mossos de la Regió Central, però avui és una trobada en la que hi participen col·lectius arribats a Manresa de mig Catalunya. A més a més, per al cos, també és un gran moment perquè molts dels agents i comandaments que poden hi participen i pugen cap a Montserrat, al mateix temps que és un moment de retrobament amb persones que han fet el camí policial plegats.