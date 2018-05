La PAHC Bages engega una campanya per evitar el desallotjament de dos blocs

Aquest dijous va quedar vist per a sentència el primer dels diferents judicis que s'han de celebrar les properes setmanes per al possible desallotjament de dos blocs de la PAHC Bages, els números 3 i 4, situats al barri de la Parada i al carrer de Sobrerroca. Davant les possibles ordres de desnonaments que es puguin dictar a partir d'ara, la PAHC ja va anunciar aquest dijous mateix l'inici d'una campanya per evitar que els desallotjaments es facin efectius i aconseguir lloguers socials per als veïns que hi viuen.

Els dos blocs de pisos són propietat de la Sareb, l'anomenat banc dolent. El judici de dijous era per un dels quatre habitatges del bloc 4 (on viu una parella) i, a partir d'ara, s'han de celebrar judicis per als altres pisos, tant els del bloc 4 (que acull també l'Escola Popular de la PAHC) com els del bloc 3 (on hi ha 12 habitatges on viu una cinquantena llarga de persones).

Aquets dijous, nombrosos membres de la PAHC Bages van acudir als jutjats de Manresa per donar suport als afectats. «Ara engegarem una campanya per defensar els dos blocs, ja que tots dos tenen procediments semblants», explicava Clàudia Sorinas, de la PAHC Bages. Segons va afegir, ara l'objectiu serà buscar una negociació amb l'Ajuntament i amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per acordar amb la Sareb un lloguer social per als habitatges, tal com va succeir amb el bloc 2 (el del carrer de Girona). «Aquesta serà la nostra lluita: fer el possible per impedir els desallotjaments», va dir Sorinas.