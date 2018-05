Un xoc frontal a Piera causa quatre ferits, dos d'ells menors d'edat

Quatre persones van resultar ferides lleus, dues de les quals menors d'edat, aquesta passada mitjanit en un accident de trànsit a Piera, segons han informat fonts dels Bombers i del SEM.

L'accident va tenir lloc poc després de les 12 de la nit, al punt quilomètric 7 de la carretera entre Can Bonastre i Sant Sadurní d'Anoia (la BV-2241). Per causes que es desconeixen, dos cotxes van xocar frontalment.

Els quatre ferits, després de ser atesos pel SEM, van ser traslladats en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.