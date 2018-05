Els lladres saquejen el balneari de la Puda

«És un desastre absolut». En Miguel Gázquez, veí d'Olesa de Montserrat, es mira amb impotència els balcons arrencats de l'hostatgeria de l'històric balneari de la Puda, situat al costat del riu Llobregat, en un terreny privilegiat d'on brollen aigües termals, a la falda de Montserrat. Durant anys, en Miguel s'ha dedicat a vigilar voluntàriament l'edifici, que forma part del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i que es troba en un estat avançat de deteriorament. A final d'abril, però, durant uns dies que va estar malalt a casa, uns lladres van visitar l'antic complex i es van endur tots els elements metàl·lics que hi van trobar.

«Ho han saquejat tot. És una vergonya que s'hagin endut elements valuosos del segle XIX. Aquest edifici forma part del patrimoni històric. És la memòria dels nostres avis i àvies!», lamenta la propietària del complex, Olga Farré Trenzeleva, empresària russa establerta a Santa Maria d'Oló, i que fa setze anys va comprar el balneari tot buscant un inversor que, de moment, no ha arribat.

Malgrat que, durant dècades, la Puda sempre ha estat exposada a la visita dels lladres, l'estocada final va tenir lloc fa poques setmanes. Uns desconeguts van visitar el complex i van arrencar els balcons metàl·lics de l'hostatgeria, les reixes dels finestrals dels menjadors, la porta d'entrada del complex... fins i tot, la pèrgola del jardí. Per fer-ho, van tallar alguns plataners on estava subjectada. També van sostreure l'estructura metàl·lica d'un antic ascensor.

A més a més, els lladres van entrar a dins del balneari i van intentar endur-se una de les valuoses banyeres de marbre. No ho van aconseguir, però hi van causar importants destrosses.

«En total, s'han emportat unes deu tones de ferro», assegura Gázquez. Calculen que el valor del material sostret «és de 80.000 euros». Però no confien poder recuperar el material. «El que volem és que es trobin els lladres i se'ls condemni», afegeix Farré.

Els Mossos d'Esquadra ja han començat la investigació dels fets. L'objectiu principal, expliquen, és inspeccionar totes les deixalleries, a la recerca del material robat. «El més normal és que aquest tipus d'elements tinguin un recorregut comercial en deixalleries», expliquen fonts dels Mossos. Com que la Puda és una zona sense càmeres de vigilància, i sense veïns propers, no ha estat possible reunir informació dels vehicles utilitzats per al robatori.

El balneari de la Puda data del segle XIX i va tancar portes el 1958. Es va construir en una zona d'aigües sulfuroses i, durant moltes dècades, va ser freqüentat per l'alta burgesia catalana, atreta per la majestuositat de l'edifici, les relacions socials que s'hi podien fer i la proximitat de Montserrat. Tot i que és al terme municipal d'Esparreguera, l'edifici es troba entre Olesa i Monistrol.

El balneari, però, va tancar portes fa seixanta anys, a causa d'un canvi de costums i d'un desbordament del riu Llobregat. Des d'aleshores, l'edifici, tot i estar catalogat patrimonialment, ha patit un procés imparable de decadència. Situat al costat del viaducte de la C-55 (que es va construir anys després del tancament del balneari), l'edifici va ser comprat el 2002 per Olga Farré amb l'objectiu de buscar un inversor per fer-hi un nou complex termal.

Farré explica que, durant dotze anys, va estar immersa en plets judicials amb l'antic propietari, per la qual cosa no va tenir dret a utilitzar la finca fins al 2014.

En l'actualitat, diu, continua buscant un inversor. «Es necessitaria 20 milions d'euros», admet. De moment, el que ja ha fet és demanar a la Policia Local d'Esparreguera que patrulli més per la zona per evitar nous espolis.