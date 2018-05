Detinguts dos presumptes traficants després de saltar-se el peatge de Castellbell

Els Mossos d'Esquadra han detingut al peatge de Castellbell de la C-16 dos veïns de Mataró que portaven a sobre 400 grams d'haixix. Els arrestats, de 37 i 33 anys, van ser aturats en un control després d'intentar passar el peatge sense pagar. Tots dos han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

Els fets, segons ha informat el cos policial, van tenir lloc divendres passat, durant un control policial que s'havia muntat al punt quilomètric 41 de l'autopista de Manresa a Terrassa (C-16), dins el terme municipal de Castellbell i el Vilar, concretament a l'alçada del peatge.

Pels volts de les 5 de la tarda, un turisme va passar per la línia de barreres del peatge, sense pagar, fent saltar l'alarma. En veure això, els mossos van aturar al vehicle, en el que hi havia dos ocupants i una menor, per tal de fer les gestions pertinents.

En l'escorcoll del vehicle, sota el seient del copilot, es va localitzar una bossa de plàstic amb quatre peces d'haixix tancades al buit, amb un pes total d'uns 400 grams. També portaven 5 telèfons mòbils.

Davant d'aquests fets, els mossos van detenir els dos ocupants majors d'edat per un delicte contra la salut pública.

Els detinguts van passar l'endemà, 19 de maig, a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.