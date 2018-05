El guàrdia civil que manava l'1-O al Bages declara que tots els veïns feien resistència activa

El capità de la Guàrdia Civil que l'1-O va dirigir el desplegament dels efectius al Bages ha assegurat aquest dilluns que tots els veïns que estaven concentrats davant dels col·legis feien "resistència activa", pel simple fet de no apartar-se davant de la presència dels agents.

Així ho ha afirmat en la seva declaració com a testimoni davant del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa. D'aquesta manera, el capità ha justificat l'ús de la força en tots els col·legis bagencs on la Guàrdia Civil va acudir aquell dia, ja que ha comparat la desobediència dels ciutadans (pel simple fet de no apartar-se) amb la resistència activa. Ha rebutjat, doncs, qualificar l'actitud dels ciutadans com a resistència passiva.

El capità en qüestió, a banda de dirigir el desplegament del Bages, va acudir personalment a les intervencions a l'escola de Callús i a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada.

Després de la seva declaració d'avui, el Col·legi d'Advocats de Manresa, que exerceix l'acusació particular, ha anunciat públicament que demanarà la unificació de les cinc causes judicials que s'instrueixen per a cadascun dels col·legis bagencs on hi va haver càrregues l'1-O.

La declaració d'aquest dilluns, que ja estava programada des de feia setmanes, arriba pocs dies després que la magistrada que dirigeix la investigació de l'1-O denegués al Col·legi la identificació dels agents que van causar les lesions, i rebutgés també allargar el procés d'instrucció. Malgrat que en la seva resolució, la jutgessa va avançar que no considera que hi hagués abús de força policial, el Col·legi pretén que, amb la reunificació de les causes, es pugui evitar l'arxivament de les càrregues.