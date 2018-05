Dos escaladors queden bloquejats a Montserrat i passen la nit penjats

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimarts, de matinada, dos escaladors que feia hores que es trobaven penjats a la via Homo Montserratinus, de Montserrat, i que s'havien quedat bloquejats mentre feien ràpel.

Els Bombers van rebre l'avís a 2/4 d'1 de la matinada per part de dos homes de 35 anys que explicaven trobar-se bloquejats, i van mobilitzar els GRAE i tres vehicles de suport que van arribar fins al punt per terra. Al voltant de les 3 de la matinada, van localitzar per veu els dos homes, i van escalar fins al punt on es trobaven. Al voltant de 2/4 de 5 de la matinada han pogut rescatar el primer, i a les 5, el segon.

Els dos escaladors, malgrat les hores que han estat penjats, estaven en bon estat de salut.