Un camió carregat de sorra bolca a Martorell

Dos camioners han resultat ferits de caràcter menys greu aquest dilluns al migdia a causa d'un xoc entre dos tràilers a Martorell. Un dels camions, carregat de sorra, ha bolcat. L'accident ha embussat durant més de tres hores el trànsit de la carretera de Martorell a Sant Esteve Sesrovires (la B-224) i l'AP-7.

Els fets, segons han informat els Bombers de la Generalitat, han tingut lloc a 2/4 de 2 del migdia a l'enllaç entre la B-224 i l'AP-7, on han col·lidit els dos camions. Un d'ells ha bolcat i escampat a l'exterior tota la sorra que transportava.

Fins a l'indret s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del SEM. Els dos camioners, ferits de caràcter menys greu, han estat evacuats a l'hospital de Sant Joan de Déu de Martorell.

El camió bolcat no s'ha pogut retirar fins a les 5 de la tarda. Per aquest motiu, durant més de tres hores, l'accident ha causat importants retencions de trànsit tant a la B-224 com a l'autopista AP-7.