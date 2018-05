Denuncien una manresana per conduir beguda i en direcció contrària per la C-16

Vehicles circulant a prop del punt on va ser interceptada la conductora manresana.

Vehicles circulant a prop del punt on va ser interceptada la conductora manresana. Google Street View

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment una manresana de 40 anys acusada d'un delicte de conducció temerària després de ser interceptada conduint sota els efectes de l'alcohol i en direcció contrària per la C-16 a Sant Fruitós de Bages.

Els fets van tenir lloc a quarts de set de la matinada de diumenge, quan diversos ciutadans van fer trucades d'alerta a la policia avisant que havien vist un cotxe circulant em direcció contrària per la C-16. Això va posar en marxa un dispositiu policial que va aconseguir interceptar la conductora al punt quilomètric 59 d'aquesta mateixa via.

Un cop aturada, els Mossos van fer una prova d'alcoholèmia a la conductora en la que va donar un resultat de 0,66 mg/l d'aire, és a dir, més del doble de la taxa permesa.

Per tot això, la manresana va ser denunciada penalment per un delicte de conducció temerària i per conduir sota els efectes de l'alcohol.