Un motorista menor sense carnet xoca contra una furgoneta a Manresa i fuig corrent

Un noi de 16 anys que conduïa un ciclomotor sense llicència i sense assegurança ha xocat aquest dimarts a la tarda contra una furgoneta a Manresa i, després de caure a terra, s'ha aixecat i ha fugit corrent. La Policia Local l'ha acabat localitzant i l'ha denunciat penalment.

Els fets, segons han explicat fonts policials, han tingut lloc a les 3 de la tarda, a la cruïlla entre els carrers Sant Llàtzer i Sant Magí, al barri de la Sagrada Família. El jove motorista ha xocat de forma violenta contra la furgoneta i, malgrat l'aparatositat de l'accident, ha pogut fugir a peu sense aparentment ferides de gravetat.

La Policia Local ha acabat localitzant el jove conductor, que només presentava rascades, i l'ha portat a la comissaria. Els agents han determinat que el noi no tenia ni llicència ni assegurança i que, a més, conduïa el vehicle sense el coneixement dels seus pares.

El cos municipal l'ha denunciat penalment per conducció sense carnet. A més, també l'ha denunciat per la via administrativa per dos motius, per no tenir l'assegurança i per fugir del lloc de l'accident.

Malgrat que el jove només s'ha fet contusions lleus, la Policia Local l'ha acompanyat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa perquè rebés un reconeixement mèdic.