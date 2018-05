La Guàrdia Civil diu ara que l'alcalde de Callús va caure per culpa d'un adolescent

Arxiu particular

L´alcalde rep el contacte de l´antiavalot quan el noi acabava de passar Arxiu particular

El capità de la Guàrdia Civil que l´1-O va dirigir presencialment el dispositiu de Callús nega que l´alcalde Joan Badia caigués a terra a causa de l´empenta d´un antiavalot i assegura, en canvi, que Badia s´hauria entrebancat amb un noi que passava just per darrere seu.

Així ho va afirmar dilluns durant la seva declaració com a testimoni al Jutjat d´Instrucció 2 de Manresa. Es tracta del mateix capità que l´1 d´octubre va dirigir el desplegament al Bages (vegeu Regió7 de dimarts). Aquell dia, a banda de distribuir els efectius per la comarca, va acudir físicament a dos dels indrets de les càrregues, l´escola Joventut de Callús i l´IES Quercus de Sant Joan.



Vídeo en el que, segons la Guàrdia Civil, Badia s'entrebanca amb un adolescent al minut 1:58

La declaració que va fer dilluns sobre la caiguda de l´alcalde contradiu parcialment l´atestat inicial de la Guàrdia Civil i, sobretot, les conclusions de la mateixa jutgessa, que, en una resolució dictada fa dues setmanes, donava per fet que Badia va caure per l´empenta d´un guàrdia civil, que és, de fet, el que s´evidencia en els nombrosos vídeos gravats sobre els fets.

En concret, l´atestat inicial deia que Badia va caure perquè «es va entrebancar i va perdre l´equilibri». I, segons afegia, «instintivament, per no perdre l´equilibri, es va agafar de l´escut de l´agent que estava davant d´ell. Però no ho va aconseguir i va caure».



La mateixa seqüència, captada des de l'angle oposat

Ara, aquest dilluns, després de veure els vídeos dels fets, el capità de la Guàrdia Civil va voler modular la seva versió i va indicar que, en realitat, Badia va perdre l´equilibri perquè es va entrebancar amb un adolescent que passava per darrere seu. En cap moment, no va voler admetre que l´alcalde havia caigut per l´empenta que un antiavalot li va donar amb el seu escut.

Fa dues setmanes, la jutge, en la resolució on rebutjava la petició del Col·legi d´Advocats d´identificar els agents agressors, relatava la seva visió sobre l´episodi entre l´antiavalot i l´alcalde. Segons ella, Badia «es va interposar davant de la força actuant, tot rebent una empenta que el va fer caure».

De fet, això és el que es desprèn de les imatges. Sobre el pas de l´adolescent per darrere de l´alcalde, no s´arriba a apreciar ni tan sols que toqués Joan Badia. A més, el batlle va rebre l´envestida de l´antiavalot quan el noi acabava de passar per darrere seu.

En la seva declaració de dilluns, el capità va insistir a descartar l´excés de força policial, ni a Callús ni al Quercus. També ho va rebutjar l´altre capità de la Guàrdia Civil que va acudir al Quercus, i que també va declarar com a testimoni. Malgrat que el Col·legi d´Advocats els va mostrar vídeos on s´observen agents picant amb les porres al cap o per sobre de la cintura, els capitans van replicar que, per fer-se´n una idea, havien de veure la seqüència sencera dels fets.