La Guàrdia Civil xifra en 32 el nombre d'investigats al Bages per contractar policies locals a dit

La Guàrdia Civil ha donat detalls aquest dimecres de la investigació oberta contra cinc ajuntaments del Bages per suposades irregularitats en la contractació de policies locals, notícia que ja va avançar Regió7 el 2 de febrer passat. En total, segons ha detallat avui el cos policial, hi ha 32 persones investigades pel procés de selecció d'un total de 25 agents interins, des del 2007 fins ara.

Tal i com ja va informar aquest diari, els cinc ajuntaments investigats són els de Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Artés i Navàs. Entre les 32 persones investigades, hi ha els alcaldes d'aquests municipis, així com secretaris, caps policials i tècnics de recursos humans. El 2 de febrer, els alcaldes ja van negar a Regió7 cap irregularitat i van assenyalar que el problema de fons és la marxa continuada de policies a llocs més ben pagats, cosa que els obliga sovint a ocupar places per la via urgent.

La investigació de la Guàrdia Civil es va iniciar per una denúncia presentada l'any 2016 per un manresà, Ivan R., que es va presentar sense èxit en concursos de diferents policies locals de la comarca i d'altres llocs de Catalunya. Anteriorment, aquest mateix ciutadà havia presentat la denúncia a la fiscalia, però no li va ser admesa.

Es dóna el cas que Ivan R. forma part de l'anomenada Plataforma d'Afectats de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (l'Escola de Policia de Catalunya) i durant anys també ha presentat denúncies als jutjats sense èxit contra els seus responsables.

El denunciant havia estat descartat de processos de selecció a Sallent, Sant Joan, Sant Fruitós, Artés i Navàs perquè, segons els ajuntaments, no complia els requisits o no superava les proves. L'home, però, va considerar que els cinc ajuntaments contractaven a dit alguns policies locals, sense passar pel sistema de concurs-oposició pertinent.

Ara, la Guàrdia Civil assegura que la investigació ha permès confirmar "diverses irregularitats" com per exemple l'adjudicació d'una plaça a un aspirant sense estar en possessió del carnet de conduir BTP. Alguns dels agents seleccionats per la via urgent, segons la Guàrdia Civil, han ocupat "durant diversos anys" la plaça interina de forma irregular. I, fins i tot, han permutat entre els ajuntaments investigats. El cos armat també investiga el nomenament del fill del cap de la Policia Local de Sallent, en aquest cas per un delicte de tràfic d'influències.

Els alcaldes investigats són el sallentí David Saldoni (PDeCAT), el santfruitosenc Joan Carles Batanés (independent), el santjoanenc Gil Ariso (PDeCAT), el navassenc Jaume Casals (CUP) i l'exalcalde artesenc Josep Candàliga (ERC).

En declaracions a Regió7 el 2 de febrer passat, tots ells van negar haver comès cap irregularitat en la contractació de policies locals interins. I van assenyalar que el problema de fons és un altre: la contínua marxa de policies locals cap a d'altres plantilles els obliga a anar incorporant freqüentment agents, moltes vegades per la via urgent, perquè no disposen en aquell moment de cap borsa disponible de treball.

"No hi ha contractacions a dit. Però, a vegades, has d'agafar algú per la via urgent , perquè queda vacant una plaça", va dir per exemple Batanès. "Hi ha un moment en què la borsa de treball s'esgota. Fins i tot la Guàrdia Civil contracta agents per la via urgent!", va dir Casals.

La llei, de fet, permet contractar interins per la via urgent, però obliga els ajuntaments a fer un concurs al cap de tres mesos, per tal de consolidar la plaça. Segons han explicat fonts jurídiques a Regió7, hi ha molts ajuntaments que allarguen el termini, per falta de mitjans i recursos a l'hora de convocar de nou borses de treball. Les mateixes fonts jurídiques assenyalen que no és un problema exclusivament del Bages i que, si això passa, es considera una irregularitat administrativa, però no penal.