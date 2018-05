La jutge impedeix els ferits de l'1-O al Bages demanar empara a l'Audiència de Barcelona

La titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, Maria Teresa Rodríguez, ha impedit al Col·legi d'Advocats reclamar a l'Audiència de Barcelona que allargui la investigació de les càrregues policials de l'1-O al Bages.

El Col·legi d'Advocats de Manresa, que exerceix l'acusació particular, havia presentat un recurs contra la resolució de fa dues setmanes de la jutgessa manresana, en la qual descartava allargar el procés d'investigació (rebutjant així la petició dels advocats manresans). La jutge argumentava la seva negativa perquè, segons el seu criteri, la Guàrdia Civil no va incórrer en cap excés de força i, per tant, no calia investigar més.

Contra aquesta decisió, el Col·legi va presentar un recurs de reforma al mateix jutjat, un pas previ necessari per poder presentar el recurs d'apel·lació pertinent a l'Audiència de Barcelona. En el recurs, demanava a l'Audiència que, passats els sis mesos d'instrucció (que estan a punt de complir-se), allargués el període d'investigació, tal i com han fet altres jutjats de Catalunya que investiguen les càrregues de l'1-O, a causa de la complexitat de les causes.

L'objectiu d'allargar el període d'investigació seria poder determinar responsabilitats pels possibles excessos policials de l'1-O al Bages, ja que no hi ha hagut temps fins ara pèr poder fer-ho (entre altres motius, perquè la mateixa Guàrdia Civil ha obstaculitzat la investigació, segons denuncia el Col·legi).

Ara, però, la magistrada manresana no ha admès a tràmit el recurs de reforma del Col·legi d'Advocats, en considerar que, en aquest supòsit, la llei no permet recórrer aquest tipus de decisions judicials.

El Col·legi d'Advocats no comparteix el criteri i ja ha anunciat que presentarà directament a l'Audiència de Barcelona un recurs de queixa, demanant al tribunal provincial que permeti el trasllat del recurs d'apel·lació.

D'altra banda, el Col·legi havia presentat un altre recurs a la jutgessa manresana contra la seva denegació d'admetre noves proves, entre les quals la identificació dels guàrdies civils agressors. En aquest cas, la jutge sí que ha admès a tràmit el recurs, pas previ perquè pugui ser traslladat a l'Audiència, que és qui l'haurà de resoldre.