Barreres obertes a la C-16 per un camió avariat a la C-55, a Castellgalí

La circulació a la C-55 en sentit nord es troba tallada entre Castellgalí i els Comtals (Manresa) per un camió aturat per una avaria al mig de la via. Trànsit desvia els conductors cap a la C-16, que ha aixecat barreres en ambdós sentits.



Els vehicles han començat a quedar atrapats poc abans de 2/4 de 8 del vespre quan el camió ha quedat parat en un lloc on només hi ha un carril, al quilòmetre 23 de la C-55. Alguns conductors han alertat de la incidència a través de Twitter.