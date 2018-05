L'empresa manresana Disseny i Sostenibilitat, inclosa en la trama de subvencions irregulars

Entre les ordres d'escorcoll dictades aquest dijous contra la trama de subvencions irregulars arreu de Catalunya, s'hi ha inclòs una empresa de Manresa, Disseny i Sostenibilitat S. L., administrada per l'empresari manresà Lluís Basiana Obradors, segons les resolucions que ha fet públiques el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El jutge, en la resolució on dicta l'escorcoll, considera que Disseny i Sostenibilitat, empresa situada a la carretera de Cardona de Manresa, s'hauria beneficiat d'una subvenció irregular concedida a Pimec, per valor de 45.000 euros, destinada incialment a l'estudi i desenvolupament d'un pla d'acció per a la gestió de residus sostenibles a la regió de Veraguas, al Panamà. La subvenció a Pimec va ser atorgada per la Diputació de Barcelona l'any 2015.

En la resolució del jutge on es dicta l'escorcoll de l'empresa manresana es fa constar expressament que l'administrador, Lluís Basiana Obradors, és parella de l'exregidora a l'Ajuntament de Manresa, Olga Sánchez (que va ser regidora fins al 2017). I que, a més, el mateix Basiana està imputat "per un altre cas de corrupció", concretament per un delicte d'aministració deslleial que està pendent de sentència.

Segons ha explicat el TSJC, el Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona investiga des de fa més d'un any un entramat pel que s'hauria defraudat un mínim de dos milions d'euros a través de subvencions irregulars en matèria de cooperació al desenvolupament amb països d'Amèrica Llatina, Marroc i Bòsnia, entre d'altres, des de la Diputació de Barcelona mitjançant un seguit d'entitats entre els anys 2012 i 2015.

Dins d'aquesta causa, que està secreta, el magistrat ha acordat la pràctica de 20 entrades i escorcolls en oficines professionals, despatxos, domicilis i empreses (entre elles l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament o la seu de la Fundació CATmón) ubicades a Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils i Reus, entre d'altres. Per garantir l'execució de les entrades i escorcolls, es practicaran una trentena de detencions.

La causa està oberta pels delictes de malversació, prevaricació, negociació prohibida a funcionari públic, falsedat i frau en subvencions. Entre els detinguts hi ha l'exalcalde de Martorell Salvador Esteve.