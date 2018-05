La Guàrdia Civil afirma que els contractes urgents de policies al Bages vulneren la llei

La Guàrdia Civil ha conclòs que les contractacions urgents de policies locals fetes els últims deu anys per cinc ajuntaments del Bages vulneren l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El cos policial xifra en 25 el nombre d'agents fitxats de manera irregular pels ajuntaments de Sant Joan, Sant Fruitós, Navàs, Artés i Sallent. Els consistoris, però, defensen que les contractacions per la via urgent són legals i que responen a les necessitats constants de cobrir places vacants de policies, a causa de l'alta mobilitat laboral i de la ràpida extinció de les borses de treball.

La investigació de la Guàrdia Civil, que Regió7 va avançar el 2 de febrer passat, s'ha centrat en 32 polítics i funcionaris dels cinc ajuntaments. Tal com ja va revelar aleshores aquest diari, els alcaldes investigats són el sallentí David Saldoni (PDeCAT), el santfruitosenc Joan Carles Batanés (independent), el santjoanenc Gil Ariso (PDeCAT) i el navassenc Jaume Casals (CUP). També hi ha l'exalcalde d'Artés, Josep Candàliga (ERC), i quatre exbatlles més de la resta de pobles. Els altres investigats són secretaris i tècnics de recursos humans. En el cas de Sallent, estan investigats també tots els regidors de la junta de govern.

La investigació parteix d'una denúncia que el juliol del 2016 va presentar un manresà que havia concorregut en processos de selecció de policies interins en els cinc municipis, i que va ser descartat en tots, perquè, segons els ajuntaments, no complia els requisits o no superava les proves.

El denunciant, però, va considerar que els cinc ajuntaments contractaven a dit alguns policies, sense passar pel sistema de concurs-oposició. L'home va denunciar els fets a la fiscalia, que no li va admetre la denúncia. Posteriorment, va presentar la querella a la Guàrdia Civil, que va acceptar la denúncia i va iniciar una investigació per un presumpte delicte de prevaricació administrativa.

La Guàrdia Civil ha recollit de cada ajuntament documents de totes les contractacions de policies locals en règim interí. El febrer passat, els investigats van ser citats a declarar a la comandància de Sant Andreu de la Barca.

Segons va divulgar ahir la Guàrdia Civil, la investigació ha determinat «irregularitats» en el nomenament de 25 agents interins, ja que «no es tenien en compte les bases reguladores dels concursos». Segons el cos armat, els consistoris «al·legaven màxima urgència per donar una aparença de legalitat al nomenament efectuat en virtut de la normativa autonòmica». Però, segons la Guàrdia Civil, «es vulnerava el principi constitucional de jerarquia normativa amb l'entrada en vigor de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic».

Alguns dels agents interins contractats de forma presumptament irregular «han ocupat durant diversos anys la plaça» i, fins i tot, «han permutat entre els ajuntaments investigats», segons la Guàrdia Civil. Un policia local, a més, va ser contractat sense tenir el carnet de vehicles d'urgències.

En declaracions a Regió7 el 2 de febrer passat, tots els alcaldes investigats van negar haver comès cap irregularitat. I van assenyalar que el problema de fons és un altre: la fuga contínua de policies locals cap a d'altres plantilles més ben pagades els obliga a anar incorporant sovint agents, moltes vegades per la via urgent, perquè no disposen en aquell moment de cap borsa de treball disponible.

La llei, de fet, permet contractar interins per la via urgent, però obliga els ajuntaments, en un termini màxim de tres mesos, a convocar un concurs per consolidar la plaça, mitjançant una nova borsa de treball. Segons expliquen fonts jurídiques a Regió7, hi ha ajuntaments, però, que allarguen aquest termini, per falta de mitjans i recursos a l'hora de convocar borses. Les mateixes fonts assenyalen que no és un problema només del Bages i que, si això passa, es considera una irregularitat administrativa, però no penal.