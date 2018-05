Una dona resulta ferida en ser atropellada a Manresa

Una dona ha resultat ferida de consideració menys greu, segons les primeres informacions, en ser atropellada aquest divendres al voltant de 2/4 de 10 del matí, al pas de vianants que creua el carrer de Sant Antoni Maria Claret, a la cruïlla amb la carretera de Santpedor de Manresa.

Un cotxe que provenia de la rotonda de la Bonavista i que pujava per la carretera de Santpedor ha realitzat un gir cap a la dreta per accedir al carrer de Sant Antoni Maria Claret (davant de l'administració de loteria Bonavista) i ha estat llavors quan ha atropellat la dona que creuava el pas de vianants. Fonts properes al cas apunten que el conductor no hauria vist la vianant, i que el vehicle no li ha frenat de tot quan el conductor ha vist la dona, perquè la calçada estava molla a causa de la pluja.

Han treballat al lloc dels fets agents de la Policia Local de Manresa i el SEM.