Incendi en la cuina d'una casa de Cabrera d'Anoia

Un foc va afectar la cuina d'una casa de Cabrera d'Anoia, aquest dijous al vespre. Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís, al voltant de les 21, que alertava d'un incendi de cuina en una casa situada al número 658 del carrer de Portbou. Els Bombers s'hi van desplaçar, van apagar les flames i van comprovar que no hi havia ferits i que no calia desallotjar cap dels veïns.