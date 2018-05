L'IES de Montbui homenatja el ciclista de 14 anys mort per un conductor fugitiu

L'institut de Santa Margarida de Montbui va acollir aquest dijous un emotiu acte de comiat al jove ciclista de 14 anys mort dimecres després de no superar les ferides provocades pel conductor que el va atropellar diumenge passat a Igualada, i que va fugir. Estudiava segon d'ESO en aquest centre.

Professors, alumnes i exalumnes li van voler retre un homenatge amb música d'Eric Clapton, poesia i clavells blancs. A més, els estudiants van dipositar en una capsa de cartró cartes, desitjos i missatges per al seu company. L'acte es va celebrar en la intimitat per desig de la família. La directora del centre, Montserrat Costa, va definir el noi com un «àngel».

En finalitzar l'acte, Costa va explicar que la comunitat educativa de Santa Margarida de Montbui està vivint una «tristesa molt gran» perquè el jove «es feia estimar moltíssim». «Tenia molt bona relació amb tots els alumnes del centre, tant amb els de la seva edat com amb els més grans, i era un nen sense cap conflicte que es feia estimar», va relatar Costa.

L'acte d'homenatge també va tenir la presència de l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, Teo Romero, i la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Igualada, Patricia Illa. L'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui aprofitarà la celebració de la festa de la bicicleta diumenge vinent per fer-li un nou homenatge, amb la lectura d'un manifest i un minut de silenci.

D'altra banda, la Policia Local d'Igualada va lliurar ahir al Jutjat d'Instrucció número 4 d'Igualada l'atestat corresponent a l'accident de trànsit.

Segons va informar la policia, malgrat que ningú no va presenciar com es produïa l'accident, alguns testimonis van indicar que una furgoneta mixta de color blanc havia abandonat el lloc dels fets després de l'accident.

La investigació iniciada per la Policia Local d'Igualada, conjuntament amb la policia de Santa Margarida de Montbui i els Mossos d'Esquadra, ha implicat fins ara la comprovació de diverses càmeres de seguretat de l'entorn, recollida de testimonis i la inspecció d'alguns vehicles que podrien encaixar amb la descripció.

Segons el consistori igualadí, fins ara no hi ha hagut cap detenció i la investigació continua oberta. L'atestat de la Policia Local lliurat al jutjat inclou la reconstrucció de l'accident, les línies d'investigació seguides i els avenços fets fins ara.