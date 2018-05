Roben un cotxe i vuit ordinadors d'un concessionari de Manresa

Per entrar, els lladres han tallat els barrots d´aquesta finestra (a la foto, ja estan soldats de nou)

Per entrar, els lladres han tallat els barrots d´aquesta finestra (a la foto, ja estan soldats de nou) NOU MOTOR

Uns desconeguts han entrat a robar aquest divendres a la matinada al concessionari Nou Motor de Manresa, d'on han sostret el cotxe d'un client i s'han endut nombrosos objectes de valor, entre els quals vuit ordinadors portàtils, dues pantalles de plasma i diversos telèfons mòbils. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'autoria del robatori.

Els fets han tingut lloc de matinada a l'establiment Nou Motor, situat a l'Avinguda Pirelli de Manresa, i que és el concessionari de les cases Volkswagen, Audi i Skoda.

Els lladres han entrat a la nau per la part posterior de l'edifici, que dóna al riu Cardener, cosa que els ha permès passar desaparcebuts. Per entrar-hi, han tallat amb una màquina radial els barrots de ferro d'una finestra, després de trencar-ne la reixa exterior. Un cop a dins, han regirat totes les dependències, incloent taules, calaixos i armaris.

D'aquesta manera, s'han endut vuit ordinadors, dues pantalles de plasma, diversos telèfons mòbils i monedes que hi havia en una caixa per al canvi. A més, han destrossat les màquines de cafè i de begudes i s'han endut igualment les monedes de l'interior. A més a més, han causat destrosses als aparells d'aire acondicionat, que no han aconseguit arrencar.

Finalment, s'han emportat un cotxe que un client havia portat al taller a reparar. Els lladres han sortit de la nau per la porta del garatge de darrere, després d'haver-la obert des de dins. Aparentment, no han estat vistos per ningú.