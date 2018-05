El conductor que va atropellar mortalment un noi a Igualada s'entrega a la Policia Local

Pont que connecta Igualada i Montbui, on hi va haver l´accident

La Policia Local d'Igualada va detenir ahir el conductor responsable de l'accident de trànsit que diumenge passat va deixar en estat crític un noi de 14 anys de Santa Margarida de Montbui que circulava amb bicicleta, i que va acabar morint dimecres a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

El detingut es va entregar ell mateix voluntàriament a la comissaria d'Igualada i va admetre la seva relació amb els fets. Després de prendre-li declaració, la Policia Local va enllestir ahir a tarda les diligències corresponents, amb l'objectiu que l'home sigui posat en les properes hores a disposició del jutjat de guàrdia.

La Policia Local i l'Ajuntament van agrair ahir la col·laboració ciutadana que hi ha hagut en relació amb aquest cas a partir de la crida que es va fer dilluns passat, així com la bona col·laboració amb altres cossos policials.

Els fets van tenir lloc diumenge passat al voltant de les 7 de la tarda. El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís d'un atropellament al Pont Vell de Montbui, i immediatament es van activar els efectius de les policies locals d'Igualada i Montbui, dels Mossos, dels Bombers i SEM. El personal mèdic va atendre in situ el ferit i posteriorment el va ser traslladar amb un helicòpter medicalitzat. Tot i que ningú no va presenciar com havia passat l'accident, alguns testimonis van indicar que una furgoneta mixta de color blanc havia abandonat el lloc poc després de l'atropellament.

A partir d'aquí, les policies van obrir una investigació que va dur a comprovar diverses càmeres de seguretat de l'entorn, recollides de testimonis, preses de declaració i la inspecció d'alguns vehicles que encaixaven amb la descripció. Finalment, ahir es va fer la identificació i detenció del presumpte autor dels fets.