Roben un cotxe i ordinadors d'un concessionari de Manresa

Uns desconeguts van entrar a robar ahir a la matinada al concessionari Nou Motor de Manresa, d'on van sostreure el cotxe d'un client i nombrosos objectes de valor, com ara vuit ordinadors portàtils, dues pantalles de plasma i diversos telèfons mòbils. Els Mossos investiguen l'autoria.

Els fets van tenir lloc de matinada a l'establiment Nou Motor, situat a l'avinguda Pirelli de Manresa, i que és el concessionari de Volkswagen, Audi i Skoda.

Els lladres van entrar a la nau per la part de darrere de l'edifici, que dóna al riu Cardener, cosa que els va permetre passar desapercebuts. Per entrar-hi, van tallar la reixa metàl·lica d'una finestra, forçosament amb una màquina radial. Un cop a dins, van regirar totes les dependències, incloent-hi taules, calaixos i armaris.

Així, es van endur vuit ordinadors, dues pantalles de plasma, telèfons mòbils i monedes que hi havia en una caixa per al canvi. A més, van destrossar les màquines de cafè i de begudes i es van endur igualment les monedes que contenien. A més a més, van causar destrosses als aparells d'aire condicionat, que no van poder arrencar. Finalment, es van emportar un cotxe que un client havia portat a reparar. Van sortir de la nau per les portes de darrere (obrint-les des de dins), sense ser vistos per ningú.