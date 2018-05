Un foc crema una màquina de netejar carrers en un magatzem de Santpedor

Sis dotacions del bombers han treballat aquest diumenge a primera hora del matí per apagar un foc que hi ha hagut en un magatzem municipal a Santpedor. Ha cremat una màquina de netejar carrers i material que hi havia a la nau, situada al carrer de la Rassa, al polígon industral de Santa Anna. Els bombers han rebut l´avís a 1/4 de 8 del matí. El foc s´ha pogut controlar ràpidament i hi han estat treballant dues hores.