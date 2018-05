Un jove de 23 anys de Prats de Lluçanès mor en un accident de trànsit a la C-25D

Un mort i dos ferits és el balanç del xoc entre un cotxe i un camió aquesta matinada a Vic (Osona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

L'avís de l'accident s'ha rebut a les 06.19 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 0,5 de la C-25D, que connecta l'Eix Transversal amb la C-17 i el centre de Vic. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió que transportava porcs. Com a conseqüència del sinistre, el conductor del turisme ha mort.

Es tracta d'un jove de 23 anys, C. C. S., veí de Prats de Lluçanès i de nacionalitat espanyola. En el turisme hi viatjaven dues persones més, que han resultat ferides: un home greu i un altre menys greu, ambdós traslladats a l'Hospital de Vic. Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers -que han efectuat tasques d'excarceració- i tres ambulàncies i el servei de suport psicològic del SEM.

Pel que fa a l'afectació viària, la C-25D s'ha tallat al trànsit fins a aproximadament les 11.00 hores i també s'ha suspès l'accés i la sortida des de la C-25 (Eix Transversal) a l'alçada del quilòmetre 176.