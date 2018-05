El detingut per atropellar mortalment un jove a l'Anoia, en llibertat provisional

El jutjat de guàrdia d'Igualada va deixar aquest diumenge en llibertat provisional, encara que amb l'obligació de comparèixer periòdicament al jutjat, el conductor que divendres es va lliurar a la Policia Local per haver atropellat mortalment un menor de 13 anys que circulava en bicicleta pel pont que uneix Santa Margarida de Montbui amb Igualada.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la jutge de guàrdia va acordar deixar lliure el detingut, encara que li va ordenar presentar-se periòdicament a la seu judicial mentre duri la investigació del cas, que correspon al jutjat d'instrucció número 4 d'Igualada.

El conductor va fugir el 20 de maig passat, després d'atropellar un menor de 13 anys, que va quedar ferit molt greu a conseqüència de l'atropellament i que va morir dimecres passat.

Divendres, l'home, que conduïa una furgoneta, es va presentar voluntàriament a la comissaria de la Policia Local d'Igualada i va admetre la seva participació en l'atropellament. Llavors va quedar detingut. Fins aquest diumenge.

El menor va ser atropellat en un pont que uneix els municipis d'Igualada i Santa Margarida de Montbui (Anoia) i, a conseqüència del sinistre, va quedar en estat crític. Va ser evacuat en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on va morir dimecres passat.

Precisament diumenge, Santa Margarida de Montbui va retre homenatge el jove durant la celebració de la Festa de la Bicicleta que es va fer al migdia. Abans del lliurament dels premis de la cursa, mitja dotzena d'amics de la víctima van pujar dalt l'escenari per llegir un manifest que reclamava respecte per a tots els ciclistes i animava a la conscienciació per la seva fragilitat. L'acte es va acabar amb un minut de silenci, que va ser trencat per llargs aplaudiments. Un familiar del jove es va mostrar satisfet per la detenció del presumpte culpable, però es va queixar de la manca d'informació que els dóna la policia sobre els fets, i va exigir que s'aclareixin totes les circumstàncies de l'accident. «Volem saber què va passar», va remarcar. Avui dilluns a les 5 de la tarda hi haurà una cerimònia oberta a tothom a la mesquita d'Igualada en record del jove.

El jove de 13 anys que va ser atropellat diumenge passat per un vehicle que va fugir va morir dimecres a primera hora de la tarda en no poder-se recuperar de les ferides. Una setmana més tard, i coincidint amb la Festa de la Bicicleta que es va celebrar ahir, diumenge, a l'espai Montmercat de Santa Margarida de Montbui, familiars, amics i amants del ciclisme en general van voler fer un emotiu homenatge al jove i donar escalf a la seva família. Amics directes del jove van pujar dalt l'escenari per llegir un manifest en què es reclamava respecte i entesa entre ciclistes i conductors, per poder compartir la carretera en harmonia. Després, les desenes de famílies que s'hi van aplegar van participar en el minut de silenci proposat per l'alcalde. Un cop acabat, els assistents es van fondre en un llarg aplaudiment, i es va donar pas al lliurament dels premis de la cursa.

Els organitzadors de l'acte van explicar que es van col·locar flors blanques, en record del jove, a la barana del pont on hi va haver l'atropellament. La instal·lació d'aquests detalls florals, que va començar dissabte, en sumava més de trenta. Familiars i amics van escriure missatges de comiat i en record del noi. La família va aprofitar per agrair les mostres de suport rebudes aquests dies dels ciutadans d'Igualada i Santa Margarida de Montbui i també de col·lectius de ciclistes.