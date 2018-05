Els dos mossos de Sant Joan imputats per l'1-O neguen haver desobeït la Guàrdia Civil

Els dos mossos d'esquadra que l'1-O estaven a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada han negat aquest dilluns davant de la jutge haver desobeït la Guàrdia Civil i han explicat que únicament els van voler advertir que era impossible poder entrar a l'institut sense alterar la convivència ciutadana. Els antiavalots de l'institut armat van acabar entrant-hi igualment per la força, tot causant quinze ferits. Un dels lesionats és precisament un dels dos mossos, que va rebre un cop de porra i que, en fer un pas enrere, es va trencar els bessons d'una cama.

Els dos agents catalans han declarat aquest dilluns com a investigats per un delicte de desobediència davant del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa. La magistrada, Maria Teresa Rodríguez, els va imputar aquest delicte després de rebre l'atestat de la Guàrdia Civil, que atribuïa als dos mossos un presumpta resistència greu. Segons el cos armat, els dos agents van voler "obstaculitzar" el pas d'una quinzena d'antiavalots.

En la seva declaració d'avui, tots dos han negat l'acusació. Segons han explicat, no van intentar barrar el pas dels guàrdies civils, sinó que, quan els antiavalots van arribar a l'IES Quercus, només els van voler advertir que la gent que hi havia congregada estava en actitud pacífica. I, a més, que, entre la multitud, hi havia gent gran i nens. També els van voler indicar que era impossible poder entrar a l'institut sense alterar la convivència ciutadana, que era una condició que imposava la interlocutòria del TSJC a l'hora d'ordenar que es tanquessin els col·legis electorals.

Segons han afegit, els guàrdies civils no els van fer cas i es van dirigir cap a les escales d'accés a l'institut. En aquell moment, un dels dos mossos va rebre un cop de porra d'un antiavalot. En rebre'l, l'agent català va fer un pas enrere, va fer un mal gest i es va trencar els bessons d'una cama, segons ha declarat avui. Per aquest motiu, va denunciar la Guàrdia Civil per lesions. Malgrat tot, la jutgessa no ha imputat cap guàrdia civil per aquests fets. L'altre agent català també va rebre una empenta que el va fer caure a terra, tot i que, en el seu cas, no va patir lesions.

Durant la seva declaració d'avui, els dos mossos han respost a totes les preguntes, incloent les de la jutge, les del fiscal, les dels voluntaris del Col·legi d'Advocats de Manresa (que representen els ferits per les càrregues) i les dels advocats de la Generalitat, que són qui els defensa.

Els dos agents, segons han explicat ells mateixos, treballen fora del Bages i no es dediquen a la Seguretat Ciutadana, sinó que treballen en el trasllat de presos de Brians. Aquell dia, van ser destinats a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada.