Estafa dos milions a una empresa de Sant Esteve Sesrovires

Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Martorell han detingut dos homes i dues dones de 69, 68, 34 i 32 anys, veïns de Piera, a l'Anoia, i de l'Hospitalet de Llobregat, com a presumptes autors dels delictes d'estafa, falsedat documental i blanqueig de capital per valor de dos milions d'euros. L'empresa víctima de l'estafa és a Sant Esteve Sesrovires, on el principal detingut va exercir de director financer.

Un dels responsables de l'empresa va interposar denúncia el juliol del 2016 després de detectar irregularitats comptables durant el període del director financer anterior. Aquest va ser detingut en una primera fase de la investigació el febrer de l'any passat.

Les indagacions, però, van continuar i han culminat aquesta setmana amb la detenció de 3 persones més, familiars de l'exdirector financer. Aquests haurien creat un entramat d'empreses on eren transferits els diners estafats per tal de blanquejar-los. Els fets haurien passat mentre el principal detingut exercia de director financer.