Mor un jove de 23 anys de Prats de Lluçanès en un accident a Vic

Un jove de 23 anys veí de Prats de Lluçanès va morir ahir al matí en un accident de circulació en el qual va topar el turisme en què viatjava i un camió. Els fets van passar cap a les 6 del matí a la car-retera C-25D, a la cruïlla de l'accés a Vic a l'eix Transaversal amb la C-154 que va a Olost de Lluçanès. Dues persones més que anaven al turisme van quedar ferides, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 6.19 del matí. Per causes que es desconeixen, hi va haver un xoc entre el camió i el turisme que conduïa la víctima, Carles C. S., veí de Prats de Lluçanès (Osona).

Al turisme hi anaven dues persones més. Un home que va quedar ferit greu i un altre que va tenir ferides menys greus. Tots dos van van ser traslladats a l'hospital de Vic.

Arran de l'accident es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra; tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals van haver de fer tasques d'excarceració; i ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A causa del sinistre es va tallar al trànsit la C-25D i l'accés i la sortida des de la C-25 (eix Transversal).

A Prats de Lluçanès es van suspendre ahir tots els actes lúdics i festius que hi havia programats a la població en senyal de dol per la mort d'un veí seu.