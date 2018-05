Els Bombers de Manresa donen als infants consells per prevenir incendis

Els Bombers de Manresa donen als infants consells per prevenir incendis MIREIA ARSO

Els Bombers de Manresa donen als infants consells per prevenir incendis

Una vintena d'infants de 4 a 6 anys de l'escola d'Oló van visitar aquest dilluns el Parc de Bombers de Manresa, on van aprendre els primers consells per evitar incendis. I ho van fer de manera visual, van visitar un camió de Bombers que s'ha pintat expressament amb lemes i dibuixos infantils (a la foto). Es tracta d'un vehicle antic dels Bombers, que s'ha restaurat i que s'ha destinat a la Regió d'Emergències Centre. Els infants també van escoltar les explicacions dels bombers, van pujar als vehicles i van veure com vesteixen. Al llarg del curs, el parc manresà ja ha rebut nombroses visites d'escolars.