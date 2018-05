Cas Nàdia: ajornat el judici fins l'octubre perquè l'advocat de Fernando Blanco renuncia a defensar-lo

L'Audiència de Lleida ha decidit ajornar el judici del Cas Nàdia fins als dies 2, 3 i 4 d'octubre perquè l'advocat de Fernando Blanco va renunciar fa uns dies a defensar-lo. És la segona vegada que un lletrat privat renuncia a la defensa del pare de Nadia Nerea ja que el lletrat Alberto Martín, que defensava inicialment el matrimoni, va decidir defensar només la mare, Marga Garau.

El judici a Blanco i Garau per estafa havia de tenir lloc el 5, 6 i 7 de juny però amb la renúncia de l'advocat de Blanco, el Col·legi d'Advocats de Lleida, a petició del Tribunal de l'Audiència, ha designat un advocat d'ofici; David Vicente, que ha demanat més temps per estudiar els onze volums de la causa "per garantir el dret a la defensa del seu representat". La fiscalia de Lleida acusa els pares de la menor d'estafar 1,1 milions d'euros de donacions de particulars i empreses a una associació creada per ajudar suposadament la seva filla, que pateix una malaltia rara. El ministeri públic demana sis anys de presó i 9.720 euros de multa per als dos progenitors per un delicte continuat d'estafa i que indemnitzin els donants.