Uns desconeguts cremen setze contenidors en una nit a Olesa de Montserrat

Uns desconeguts van cremar aquest dilluns a la matinada setze contenidors a Olesa de Montserrat, segons va informar la Policia Local. Els incendis van tenir lloc en punts propers, un rere l'altre o de forma simultània. Segons el cos policial, «pren força la hipòtesi que la crema l'hauria provocat de forma intencionada un sol individu, seguint el modus operandi utilitzat en anteriors casos». L'incendi dels contenidors va causar danys per valor de 12.300 euros.

En l'extinció dels incendis hi va intervenir una dotació dels Bombers i diverses patrulles de la Policia Local i dels Mossos. Concretament, els focs es van declarar en contenidors situats als carrers Sant Vicenç de Paül, Ripollès i Jaume Balmes; en diferents cruïlles.

L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, va condemnar les accions i va voler deixar clar que «la crema de contenidors no beneficia absolutament a ningú». Alhora, Puimedon va afegir que «tan sols comporta una despesa econòmica que l'Ajuntament podria destinar a altres partides». De la mateixa manera, l'alcaldessa va fet una crida a la ciutadania per tal que informi la Policia Local de qualsevol moviment sospitós que pugui aportar pistes sobre qui hi hauria darrere d'aquestes cremes de contenidors.