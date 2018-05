Una sitja destrossa un cobert de porcs a Puig-reig

?Una sitja de grans dimensions va cedir ahir per causes que es desconeixen i va caure a sobre d'un cobert de porcs d'una granja, a Puig-reig. El cobert va quedar ensorrat parcialment, segons fonts dels Bombers de la Generalitat. La incidència no va causar ferits. Quatre dels porcs, però, van resultar morts, atrapats per la runa. A l'indret hi van acudir quatre dotacions dels Bombers.