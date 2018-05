Els Bombers rescaten una anciana finlandesa perduda en un bosc de Castellví

Els Bombers de la Generalitat dels parcs de Piera, Martorell i Gelida van treballar aquest dimarts a la tarda per rescatar una dona de 75 anys, de nacionalitat finlandesa, que s'havia desorientat en un bosc de Castellví de Rosanes. La dona es trobava sola en una zona molt emboscada i inaccessible i presentava un bon estat de salut, tot i les múltiples esgarrinxades que s'havia fet.

Els Bombers van rebre l'avís a 3/4 de 4 de la tarda i van localitzar l'anciana al voltant de 3/4 de 6, però fins les 7 no la van poder treure del lloc, ja que van haver de netejar el camí per rescatar-la amb seguretat. A les 7, els Bombers van poder portar l'afectada fins la carretera i allà va ser atesa per una unitat del SEM.